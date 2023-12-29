Жителя Волгоградской области судят за украденный выигрыш в лотерею

В Волгоградской области 34-летнего местного жителя обвиняют в крупном мошенничестве с чужим 2-миллионным выигрышем в лотерею, который он присвоил. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигуранту уголовного дела по ч.4 с. 159 УК РФ грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, 2 миллиона рублей в лотерею выиграла 19-летняя беременная племянница обвиняемого. Он пообещал родственнице съездить в Москву и получить выигрыш. В июле 2023 года он получил деньги, но отдавать их не захотел. Мужчина купил себе дом и погасил кредиты. Вину он полностью признал.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Киквидзенский районный суд Волгоградской области.

После возбуждения уголовного дела и наложения ареста на имущество обвиняемого, он погасил причиненный имущественный ущерб.