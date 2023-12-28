Видео: 16-летний водитель устроил покатушки по городским тротуарам в Волжском

Полицейские установили личность водителя автомобиля «Лада Гранта», который в темное время суток гонял по пешеходным тротуарам в Волжском, нарезая круги около елки и памятника на проспекте Ленина, передает V102.RU.

- Видеозапись, на которой автомобиль осуществляет движение по пешеходной зоне пл. Ленина в г. Волжском, появилась в сети Интернет 26 декабря этого года. Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Волжскому разыскали водителя. Им оказался 16-летний подросток, - рассказали в региональном главке МВД.

Полицейские выяснили, что подросток без спроса взял машину у взрослых, чтобы покататься.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобиля лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, а также за движение по тротуару.

С подростком и его законным представителем проведена профилактическая беседа, решается вопрос о постановке на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Видео: Powernet