Происшествия

Видео: 16-летний водитель устроил покатушки по городским тротуарам в Волжском

Происшествия 28.12.2023 11:29
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28.12.2023 11:29


Полицейские установили личность водителя автомобиля «Лада Гранта», который в темное время суток гонял по пешеходным тротуарам в Волжском, нарезая круги около елки и памятника на проспекте Ленина, передает V102.RU.

- Видеозапись, на которой автомобиль осуществляет движение по пешеходной зоне пл. Ленина в г. Волжском, появилась в сети Интернет 26 декабря этого года. Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Волжскому разыскали водителя. Им оказался 16-летний подросток, - рассказали в региональном главке МВД. 

Полицейские выяснили, что подросток без спроса взял машину у взрослых, чтобы покататься. 

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобиля лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, а также за движение по тротуару. 

С подростком и его законным представителем проведена профилактическая беседа, решается вопрос о постановке на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Видео: Powernet

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