В Волжском протараненный Datsun сшиб дорожный знак (ВИДЕО)

Происшествия 26.12.2023 14:07
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26.12.2023 14:07
В Волжском водитель Datsun попала в больницу после ДТП на кольцевой дороге на пересечении улиц Свердлова и Пушкина. Авария произошла сегодня, 26 декабря, в 9-20 ч. По предварительным данным, сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 37-летний водитель Opel Astra двигался со стороны улицы Карла Маркса в сторону Карбышева и не уступил дорогу Datsun, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.
Пострадавшую госпитализировали. 30-летний пассажир Opel Astra получил ушибы, но от больницы отказался.
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