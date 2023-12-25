Экология

Мусором от китайских теплиц завалили сельхозугодия под Волгоградом

Экология 25.12.2023 13:52
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25.12.2023 13:52


Арендаторам земельного участка в Волгоградской области вынесено предупреждение о недопустимости захламления сельхозугодий мусором с тепличного комплекса. Как сообщили V102.RU в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, данный земельный участок сельскохозяйственного назначения находится в границах Паньшинского сельского поселения Городищенского района.

- В ходе обследования установлено, что на сельхозугодиях расположен тепличный комплекс. В ходе дальнейшего осмотра выявлены очаги захламления (остатки полиэтиленовой пленки, отработанная капельная лента орошения, строительный мусор, деревянные и картонные ящики, железные бочки). Общая площадь захламления составляет 474 кв. м. На момент выезда уборка захламления не осуществлялась, техника, осуществляющая уборку захламления, отсутствовала, - рассказали в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, земельный участок сельскохозяйственного назначения, согласно выписке из ЕГРН, находится в аренде ООО «Нова-34».

- В адрес юридического лица направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры, направленные на использование земельного участка по целевому назначению, а также провести обязательные мероприятия по охране земель, - заявили в управлении.

По данным СПАРК, ООО «Нова-34» зарегистрировано в Волгоградской области. Бенефициаром общества является гражданин Китая Юй Сюхуа. Основной вид деятельности компании - выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Архивное фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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