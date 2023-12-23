Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать суд

Напомним, в ноябре 2021 года прокуратура Волгоградской области выявила ряд нарушений, допущенных Мелкумовым при освоении средств нацпроектов.
Глава Старополтавского района с осени 2019 года по декабрь 2020 года давал устные указания главам сельских поселений по заключению с конкретными фирмами ряда гражданско-правовых договоров без проведения конкурсных процедур. В результате было освоено более 34 миллионов рублей, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов «Жилье и городская среда», «Культура», а также региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области».
Таким образом, как считали в надзорном ведомстве, преимущественное положение отдельных коммерсантов повлекло невозможность участия других субъектов предпринимательской деятельности в конкурентной борьбе за право освоения бюджетных средств. В СУ СК по Волгоградской области возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Между тем, на днях 40-летний Александр Мелкумов был вновь назначен на пост главы районной администрации. Такое решение приняли 30 местных депутатов по итогам проведенного конкурса на замещение данной должности. Первый раз Мелкумов возглавил район в 2018 году.
Источник в Старополтавской районной думе пояснил, что Мелкумов вполне законно занял пост главы района, так как нет судебного решения о его виновности.
При этом администрация Старополтавского района фигурировала еще в одном в коррупционном скандале в 2022 году. Один из чиновников администрации перераспределил землю своей родственнице с увеличением площади участка, при этом не сообщил о конфликте интересов. Прокуратура требовала уволить провинившегося чиновника, выдав представление главе, однако он его отклонил. Добиться отставки чиновника прокуратуре удалось только через суд.
Фото администрации Волгоградской области