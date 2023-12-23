Борьба с коррупцией

Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать суд

Борьба с коррупцией 23.12.2023 12:43
0
23.12.2023 12:43


Расследование уголовного дела в отношении главы Старополтавского района Александра Мелкумова, который уже во второй раз возглавил администрацию района, не прекращалось. Как сообщает V102.RU, дело, возбужденное в отношении чиновника за превышение должностных полномочий, находится в производстве СУ СК по Волгоградской области.
Напомним, в ноябре 2021 года прокуратура Волгоградской области выявила ряд нарушений, допущенных Мелкумовым при освоении средств нацпроектов.
Глава Старополтавского района с осени 2019 года по декабрь 2020 года давал устные указания главам сельских поселений по заключению с конкретными фирмами ряда гражданско-правовых договоров без проведения конкурсных процедур. В результате было освоено более 34 миллионов рублей, выделенных на реализацию приоритетных национальных проектов «Жилье и городская среда», «Культура», а также региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области».  
Таким образом, как считали в надзорном ведомстве, преимущественное положение отдельных коммерсантов повлекло невозможность участия других субъектов предпринимательской деятельности в конкурентной борьбе за право освоения бюджетных средств. В СУ СК по Волгоградской области возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Между тем, на днях 40-летний Александр Мелкумов был вновь назначен на пост главы районной администрации. Такое решение приняли 30 местных депутатов по итогам проведенного конкурса на замещение данной должности. Первый раз Мелкумов возглавил район в 2018 году.
Источник в Старополтавской районной думе пояснил, что Мелкумов вполне законно занял пост главы района, так как нет судебного решения о его виновности.
При этом администрация Старополтавского района  фигурировала еще в одном в коррупционном скандале в 2022 году. Один из чиновников администрации перераспределил землю своей родственнице с увеличением площади участка, при этом не сообщил о конфликте интересов. Прокуратура требовала уволить провинившегося чиновника, выдав представление главе, однако он его отклонил. Добиться отставки чиновника прокуратуре удалось только через суд.
Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Борьба с коррупцией
22.12.2023 12:12
Борьба с коррупцией 22.12.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.12.2023 07:28
Борьба с коррупцией 19.12.2023 07:28
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.12.2023 10:32
Борьба с коррупцией 18.12.2023 10:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
13.12.2023 12:50
Борьба с коррупцией 13.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.12.2023 10:26
Борьба с коррупцией 08.12.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.12.2023 16:43
Борьба с коррупцией 04.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.12.2023 13:50
Борьба с коррупцией 01.12.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.11.2023 12:45
Борьба с коррупцией 27.11.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.11.2023 16:42
Борьба с коррупцией 24.11.2023 16:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.11.2023 13:13
Борьба с коррупцией 23.11.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
17.11.2023 11:07
Борьба с коррупцией 17.11.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2023 14:27
Борьба с коррупцией 15.11.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2023 13:35
Борьба с коррупцией 15.11.2023 13:35
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
09.11.2023 14:16
Борьба с коррупцией 09.11.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.11.2023 19:24
Борьба с коррупцией 08.11.2023 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:43
Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать судСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в СаратовСмотреть фотографии
11:28
Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый годСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали троих закладчиков «синтетики»Смотреть фотографии
10:33
В Волгограде «семерка» врезалась в мусоровозСмотреть фотографии
10:09
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладониСмотреть фотографии
09:21
Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в КрымскСмотреть фотографии
08:05
Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селянСмотреть фотографии
07:20
Готовится суд по делу хакера, воровавшего деньги у волгоградцевСмотреть фотографии
06:58
В Волгограде стартует сбор подписей в поддержку Владимира ПутинаСмотреть фотографии
21:41
Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:01
ВС РФ встал на сторону волгоградца, нечаянно купившего залоговую иномаркуСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом мэрия потребовала демонтировать выгребную яму из тракторных шинСмотреть фотографии
19:42
Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиянСмотреть фотографии
19:23
«Тут можно ноги сломать»: на двух остановках СТ в Волгограде затеяли ремонт под Новый годСмотреть фотографии
19:23
Легендарный производитель троллейбусов «Тролза» признан банкротомСмотреть фотографии
17:51
Огни на главной елке Волгограда зажгут 24 декабряСмотреть фотографии
17:48
Волгоградский Детфонд передал подарки сиротам и воспитанникам колонииСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
15:56
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюреСмотреть фотографии
15:34
Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:05
Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
12:41
Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншотуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира ПутинаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернаторуСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотноСмотреть фотографии
 