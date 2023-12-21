Общество

Бывший фигурант уголовного дела стал главой Старополтавского района

Общество 21.12.2023 09:29
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21.12.2023 09:29


Главой Старополтавского муниципального района Волгоградской области  по итогам конкурса избран Александр Мелкумов. Как сообщили V102.RU в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, Александр Мелкумов первый раз стал главой района в 2018 году.
Новому-старому главе района – 40 лет. В период с  2015 по 2017 годы работал директором МП «Водоканал», затем -  на различных должностях в администрации Старополтавского муниципального района Волгоградской области.  Женат, воспитывает пятерых детей. 
Любопытно, что несколько лет назад  Александр Мелкумов попадал в поле зрения правоохранительных органов. Прокуратура Волгоградской области сообщала, что глава Старополтавского района в период с осени 2019 года по декабрь 2020 года давал устные указания  главам сельских поселений заключать  с 4 фирмами гражданско-правовые договоры без проведения конкурсов. 34 миллиона рублей осваивались на реализации приоритетных национальных проектов «Жильё и городская среда», «Культура», а также региональной программы «Развитие образования в Волгоградской области».
Известно было  о возбуждении уголовного дела в отношении главы за превышение должностных полномочий. Однако, чем закончилось его расследование, не сообщалось. 
Администрация Старополтавского района также фигурировала в коррупционном скандале в 2022 году. Один из чиновников администрации перераспределил землю своей родственнице с увеличением площади, при этом не сообщил о конфликте интересов. Прокуратура требовала уволить провинившегося чиновника, выдав представление главе, однако он его отклонил. Добиться отставки чиновника прокуратуре удалось только через суд. 

Фото администрации Волгоградской области

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