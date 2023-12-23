Спорт

Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в Крымск

Спорт 23.12.2023 09:21
0
23.12.2023 09:21


Волгоградский «Ротор» продолжает подготовительный сбор в Крымске. По ходу занятий тренерский штаб сине-голубых принял решение вызвать для работы с основной командой двух футболистов молодежки — 19-летнего полузащитника Константина Колесникова и 18-летнего нападающего Артёма Лисеева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
Напомним, что в  кубковой встрече с «Динамо» из Владивостока в октябре, в которой «Ротор» уступил со счетом 0:1, Колесников вместе с Лисеевым вышли в стартовом составе. На данный момент эта игра остается для уроженцев Волгограда единственной в первой команде.
 
Не исключено, что вызов юных футболистов связан с ситуацией с травмами в коллективе. Ранее «Ротор» на своих официальных ресурсах  сообщал о выявленных повреждениях различной степени тяжести у полузащитников Рамазана Гаджимурадова и Филиппа Дворецкова, а также у форварда Рашида Магомедова. Последний, к слову, уже уехал в Волгоград для прохождения медобследования.  
 
Кроме того, на сборах в Краснодарском крае сине-голубые провели двухсторонний матч между собой. За победителей  по одному разу отличились Сергей Болотин и Данил Шаталов, тогда как в составе проигравших забил Илья Сафронов. Также отметим, что в Крымске один из вице-капитанов Юрий Завезён из рук главного тренера Сергея Попкова получил специальный приз лучшему игроку команды первой части сезона по версии болельщиков.   
 
Чемпионат Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото», в котором примут участие 10 клубов, стартует в начале марта. До этого времени «Ротор» проведет ещё два сбора — снова в Крымске, а заключительный этап подготовки состоится в Турции.
 
Фото СК «Ротор» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
21.12.2023 21:04
Спорт 21.12.2023 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 19:23
Спорт 21.12.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.12.2023 18:36
Спорт 21.12.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2023 20:22
Спорт 19.12.2023 20:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2023 12:00
Спорт 19.12.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.12.2023 14:15
Спорт 18.12.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.12.2023 15:00
Спорт 16.12.2023 15:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.12.2023 09:23
Спорт 16.12.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2023 20:10
Спорт 15.12.2023 20:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.12.2023 13:29
Спорт 15.12.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2023 22:04
Спорт 14.12.2023 22:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2023 20:14
Спорт 14.12.2023 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.12.2023 08:01
Спорт 14.12.2023 08:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.12.2023 14:28
Спорт 13.12.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.12.2023 21:54
Спорт 11.12.2023 21:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:43
Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать судСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в СаратовСмотреть фотографии
11:28
Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый годСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали троих закладчиков «синтетики»Смотреть фотографии
10:33
В Волгограде «семерка» врезалась в мусоровозСмотреть фотографии
10:09
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладониСмотреть фотографии
09:21
Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в КрымскСмотреть фотографии
08:05
Фермер из Волгоградской области исполнил голубую мечту селянСмотреть фотографии
07:20
Готовится суд по делу хакера, воровавшего деньги у волгоградцевСмотреть фотографии
06:58
В Волгограде стартует сбор подписей в поддержку Владимира ПутинаСмотреть фотографии
21:41
Главе приюта для бездомных не удалось отменить итоги сельских выборов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:01
ВС РФ встал на сторону волгоградца, нечаянно купившего залоговую иномаркуСмотреть фотографии
20:11
Под Волгоградом мэрия потребовала демонтировать выгребную яму из тракторных шинСмотреть фотографии
19:42
Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиянСмотреть фотографии
19:23
«Тут можно ноги сломать»: на двух остановках СТ в Волгограде затеяли ремонт под Новый годСмотреть фотографии
19:23
Легендарный производитель троллейбусов «Тролза» признан банкротомСмотреть фотографии
17:51
Огни на главной елке Волгограда зажгут 24 декабряСмотреть фотографии
17:48
Волгоградский Детфонд передал подарки сиротам и воспитанникам колонииСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
15:56
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюреСмотреть фотографии
15:34
Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:05
Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
12:41
Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншотуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира ПутинаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернаторуСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотноСмотреть фотографии
 