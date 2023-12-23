Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в Крымск





Волгоградский «Ротор» продолжает подготовительный сбор в Крымске. По ходу занятий тренерский штаб сине-голубых принял решение вызвать для работы с основной командой двух футболистов молодежки — 19-летнего полузащитника Константина Колесникова и 18-летнего нападающего Артёма Лисеева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, что в кубковой встрече с «Динамо» из Владивостока в октябре, в которой «Ротор» уступил со счетом 0:1, Колесников вместе с Лисеевым вышли в стартовом составе. На данный момент эта игра остается для уроженцев Волгограда единственной в первой команде.Не исключено, что вызов юных футболистов связан с ситуацией с травмами в коллективе. Ранее «Ротор» на своих официальных ресурсах сообщал о выявленных повреждениях различной степени тяжести у полузащитников Рамазана Гаджимурадова и Филиппа Дворецкова, а также у форварда Рашида Магомедова. Последний, к слову, уже уехал в Волгоград для прохождения медобследования.Кроме того, на сборах в Краснодарском крае сине-голубые провели двухсторонний матч между собой. За победителей по одному разу отличились Сергей Болотин и Данил Шаталов, тогда как в составе проигравших забил Илья Сафронов. Также отметим, что в Крымске один из вице-капитанов Юрий Завезён из рук главного тренера Сергея Попкова получил специальный приз лучшему игроку команды первой части сезона по версии болельщиков.Чемпионат Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото», в котором примут участие 10 клубов, стартует в начале марта. До этого времени «Ротор» проведет ещё два сбора — снова в Крымске, а заключительный этап подготовки состоится в Турции.