«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»

Обе команды стартовали достаточно ярко, уже на первой минуте обменявшись голами. На гол хозяек ответила Варвара Семина точным броском с линии. Вскоре динамовкам снова пришлось отыгрываться. Второй раз сравняла Софья Васильева. Однако постепенно действия в атаке «Синары» приводили к перехватам мяча тольяттинскими исполнительницами и эффективными розыгрышами голевых комбинаций с их стороны. Уже на исходе первой трети тайма «Лада» лидировала со счетом 7:3, что вынудило Олега Кулешова взять тайм-аут. Сразу после возвращения на площадку имела возможность отличиться Екатерина Долматова, однако её бросок парировала голкипер Дарья Деревень.
Далеко не самая лучшая реализация своих моментов у «Динамо» привела к тому, что на перерыв волгоградки ушли, проигрывая достаточно крупно — 8:17. И по первой половине такой результат выглядел весьма закономерным. Главный тренер гостей пытался внести коррективы по ходу матча, но, к сожалению, они не сильно меняли общую картину.
На старте второго тайма, на который «Синара» выходила с настроем вернуть интригу, оба клуба зарабатывали право на пенальти и успешно их реализовывали. «Лада» забросила два семиметровых, тогда как их оппонентки однажды поразили цель с точки. Отметилась результативным действием Виктория Турусина. При этом в дальнейшем характер поединка не сильно изменился. Многие попытки забить важные мячи ликвидировала cменщица Деревень Юлия Кунцевич. Она также ярко проявила себя, несколько раз отразив мощные выстрелы волгоградских гандболисток. В заключительные десять минут подопечные Кулешова бились за престиж и стремились сократить отставание. В самой концовке Виктория Турусина и Елизавета Дудкина реализовали по одному пенальти, что предопределило итоговый результат — победа «Лады» со счётом 28:22. Варвара Семина стала лучшим бомбардиром в составе своей команды с шестью голами.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев