«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 декабря, в гостях уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 22:28. Неудачная серия бело-голубых затянулась. Подопечные Олега Кулешова не могут набрать очков уже в пяти играх подряд, сообщает V102.RU.





Заключительную встречу в этом году «Динамо-Синара» проведет на выезде против «Ставрополья» 25 декабря в рамках 1/8 финала Кубка России. А в следующем туре Суперлиги 6 января бело-голубые, занимающие седьмое место в турнирной таблице на данный момент, примут подмосковную «Звезду». Эта игра состоится в ФОК УОР по адресу ул. Маршала Чуйкова, 53.

Фото Гандбольный клуб «Лада» VK.com

Обе команды стартовали достаточно ярко, уже на первой минуте обменявшись голами. На гол хозяек ответила Варвара Семина точным броском с линии. Вскоре динамовкам снова пришлось отыгрываться. Второй раз сравняла Софья Васильева. Однако постепенно действия в атаке «Синары» приводили к перехватам мяча тольяттинскими исполнительницами и эффективными розыгрышами голевых комбинаций с их стороны. Уже на исходе первой трети тайма «Лада» лидировала со счетом 7:3, что вынудило Олега Кулешова взять тайм-аут. Сразу после возвращения на площадку имела возможность отличиться Екатерина Долматова, однако её бросок парировала голкипер Дарья Деревень.Далеко не самая лучшая реализация своих моментов у «Динамо» привела к тому, что на перерыв волгоградки ушли, проигрывая достаточно крупно — 8:17. И по первой половине такой результат выглядел весьма закономерным. Главный тренер гостей пытался внести коррективы по ходу матча, но, к сожалению, они не сильно меняли общую картину.На старте второго тайма, на который «Синара» выходила с настроем вернуть интригу, оба клуба зарабатывали право на пенальти и успешно их реализовывали. «Лада» забросила два семиметровых, тогда как их оппонентки однажды поразили цель с точки. Отметилась результативным действием Виктория Турусина. При этом в дальнейшем характер поединка не сильно изменился. Многие попытки забить важные мячи ликвидировала cменщица Деревень Юлия Кунцевич. Она также ярко проявила себя, несколько раз отразив мощные выстрелы волгоградских гандболисток. В заключительные десять минут подопечные Кулешова бились за престиж и стремились сократить отставание. В самой концовке Виктория Турусина и Елизавета Дудкина реализовали по одному пенальти, что предопределило итоговый результат — победа «Лады» со счётом 28:22. Варвара Семина стала лучшим бомбардиром в составе своей команды с шестью голами.