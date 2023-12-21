Спорт

«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»

Спорт 21.12.2023 21:04
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21.12.2023 21:04


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 21 декабря, в гостях уступили тольяттинской «Ладе» со счетом 22:28. Неудачная серия бело-голубых затянулась. Подопечные Олега Кулешова не могут набрать очков уже в пяти играх подряд, сообщает V102.RU.
 
Обе команды стартовали достаточно ярко, уже на первой минуте обменявшись голами.  На гол хозяек ответила Варвара Семина точным броском с линии.  Вскоре динамовкам снова пришлось отыгрываться. Второй раз сравняла Софья Васильева. Однако постепенно действия в атаке «Синары» приводили к перехватам мяча тольяттинскими исполнительницами и эффективными розыгрышами голевых комбинаций с их стороны. Уже на исходе первой трети тайма «Лада» лидировала со счетом 7:3, что вынудило Олега Кулешова взять тайм-аут.  Сразу после возвращения на площадку имела возможность отличиться Екатерина Долматова, однако её бросок парировала голкипер Дарья Деревень.
 
Далеко не самая лучшая реализация своих моментов у «Динамо»  привела к тому, что на перерыв волгоградки ушли, проигрывая достаточно крупно — 8:17. И по первой половине такой результат выглядел весьма закономерным. Главный тренер гостей пытался внести коррективы по ходу матча,  но, к сожалению, они не сильно меняли общую картину.
 
На старте второго тайма, на который «Синара» выходила с настроем вернуть интригу,  оба клуба зарабатывали право на пенальти и успешно их реализовывали. «Лада» забросила два семиметровых, тогда как их оппонентки однажды поразили цель с точки. Отметилась результативным действием Виктория Турусина. При этом в дальнейшем характер поединка не сильно изменился. Многие попытки забить важные мячи ликвидировала cменщица Деревень Юлия Кунцевич. Она также ярко проявила себя, несколько раз отразив мощные выстрелы волгоградских гандболисток.  В заключительные десять минут подопечные Кулешова бились за престиж и стремились сократить отставание. В самой концовке Виктория Турусина и Елизавета Дудкина реализовали по одному пенальти, что предопределило итоговый результат — победа «Лады» со счётом 28:22. Варвара Семина стала лучшим бомбардиром в составе своей команды с шестью голами.

Заключительную встречу в этом году «Динамо-Синара» проведет на выезде против «Ставрополья» 25 декабря в рамках 1/8 финала Кубка России. А в следующем туре Суперлиги 6 января бело-голубые, занимающие седьмое место в турнирной таблице на данный момент, примут подмосковную «Звезду». Эта игра состоится в  ФОК УОР  по адресу ул. Маршала Чуйкова, 53.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Гандбольный клуб «Лада» VK.com

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