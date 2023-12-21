Расследования

Новый трубопровод в обход Мамаева кургана решили строить в Волгограде

Расследования 21.12.2023 17:47
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21.12.2023 17:47


В Волгограде сегодня, 21 декабря, состоялось первое выездное совещание общественного совета по развитию ЖКХ. Одним из ключевых решений, к которому пришли эксперты, – это необходимость строительства нового трубопровода в обход Мамаева кургана. 

В выездном совещании, сообщает ИА «Высота 102» принимали участие сегодня первый заместитель директора ООО «Объединенные коммунальные концессии» Олег Тетерятник, главный инженер компании Дмитрий Лебедев, а также председатели совета Лев Алферов и Олег Капустин. По мнению участников мероприятия, сегодня Волгограду нужны новые технологичные решения, которые, в том числе, решат одну из приоритетных  задач – вывод изношенных сетей и объектов из эксплуатации с заменой их на новые.

Предлагаемая «Концессиями» новая схема водоснабжения предполагает строительство нового магистрального трубопровода в обход Мамаева кургана – от существующих водоочистных сооружений Краснооктябрьского района до насосной станции «Олимпийская» в Дзержинском районе. Таким образом, в 5 раз сократятся протяженность и транспортные расходы на подачу воды. Помимо этого, объемом воды, который будет поступать на «Олимпийскую», можно обеспечить развивающиеся территории Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского районов и прилегающих территорий Городищенского района, – рассказал Олег Тетерятник.


Как уточнил Дмитрий Лебедев, что высвобожденные мощности ВОС ТЗР будут направлены на обеспечение ресурсом перспективной застройки Тракторозаводского района, где, согласно Генплану, планируется строительство крупных жилых массивов, студенческого кампуса и развитие территории поселка Нижний Тракторный.  

Сегодня водоочистные сооружения имеют мощность в 200 тыс. кубов, но используются они едва ли не на половину. Поэтому сегодня стоит задача максимально эффективно использовать все, что нам дает Волга, и провести мощную реконструкцию водоснабжения в целом Волгограда. Это и Тракторозаводской район, и часть Городища, и новые застройки, – подчеркнул Лев Алферов. – Невозможно это сделать, если не будет достаточных мощности по воде. Задача не простая, масштабная – и по финансам, и по ресурсам, и по времени, нужны определенные технологии, но за это нужно браться. Этот узел, который будет развязан с реализацией данной схемы, даст развиваться Волгограду.

В свою очередь Олег Капустин отметил, что с вводом новых сетей в Волгограде решился бы вопрос вопрос обеспечения высоких стандартов качества питьевой воды.

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