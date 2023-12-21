Спорт

Волгоградский «Каустик» завершил 2023 год аутсайдером Суперлиги после проигрыша «Динамо»

Спорт 21.12.2023 19:23
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21.12.2023 19:23


Гандболисты «Каустика» накануне, 20 декабря, в домашней встрече в ФОКе «Молодежный» в Суперлиге уступили астраханскому «Динамо» в упорной борьбе — 31:33. Таким образом, «химики» не смогли избежать одиннадцатого поражения за тринадцать матчей, сообщает V102.RU.
 
Волгоградцы в этом сезоне набирали очки, отстояв в гостях ничью с «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области и против «СКИФа» из Краснодара. В то же время астраханцы перед этим туром одержали пять побед подряд, что позволило им комфортно себя чувствовать в середине таблицы. Бело-голубые справедливо считались фаворитами, но поединок по итогу оказался весьма интересным для болельщиков и нейтральных зрителей.
 
На старте матча гости дважды переиграли голкипера хозяев Никиту Михайлова. Один из голов был забит с пенальти.  «Каустик» ответил на 5-й минуте. Реализовал момент Даниил Кольцов после передачи Данилы Иванова. Отметим, что уже в дебюте игры вратарям обоих коллективов пришлось выручать свои команды на последнем рубеже.
 
«Химики», поначалу находившиеся в роли догоняющих, не отпускали оппонентов далеко от себя. А точные попадания Ларина и Кольцова позволили подопечным Дмитрия Бочарникова впервые сравнять — 8:8. Более того, вскоре за короткий промежуток времени Токмаков, Иванов и Ларин помогли «Каустику» обрести преимущество в три мяча.
 

На неудачный отрезок пришлось реагировать наставнику «Динамо», который взял тайм-аут. Перерыв помог гостям, сумевшим догнать волгоградцев. Снова пошла ожесточенная борьба за лидерство. За пару минут до конца первого тайма Данила Иванов сделал счет 18:16, но гости ещё до ухода в раздевалки дважды поразили цель и команды отправились отдыхать с ничейным результатом -18:18.
 
К сожалению, уже с дебюта второго тайма динамовцы постепенно стали перехватывать инициативу. «Каустик» пропустил три раза подряд и в очередной раз вынужден был отыгрываться. Вдобавок голкипер «Динамо» Эдуард Максутов поймал кураж и совершил несколько важнейших сейвов.
 
Хорошая возможность оформить положительный исход «химикам» представилась в заключительные десять минут.  Ларин оказался точен с семиметрового, а Кольцов в большинстве установил равновесие — 28:28.  Лишь в самой концовке астраханские гандболисты увеличили преимущество до двух очков. Данила Иванов под занавес встречи отметился голом престижа, но победу со счетом 33:31 с непростого выезда увезли именно гости.
 
«Каустик» завершил 2023 год на последнем месте среди двенадцати клубов Суперлиги. Волгоградцы так и остаются на данный момент с двумя набранными баллами. В следующем туре «химики» в середине января примут своих прямых конкурентов по таблице - «Скиф» из Омска.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Каустик» Волгоград VK.com

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