Подростка-иностранца в Волгограде отправили в колонию на 4 года

К 4 годам колонии общего режима приговорен 17-летний гражданин Казахстана, которого задержали в Волгограде с крупной партией синтетического наркотика. Как сообщили V102.RU в Тракторозаводском районном суде, юноша из многодетной семьи решил заработать, обманув родителей.

Подросток в интернете нашел работу закладчика и получил первое задание от «куратора». Родителям юноша сообщил, что хочет подготовиться к поступлению в вуз и выехал в Астану. Там он пересел на самолет до Москвы, а уже из столицы направился в Волгоград, где арендовал квартиру.

Позже он получил информацию о месте нахождения оптовой партии наркотического средства и забрал ее из тайника. Подростка задержали в Тракторозаводском районе, где он раскладывал «синтетику» в тайники-закладки. При досмотре у него нашли 66 свертков с наркотиком. Еще два свертка были изъяты из тайников.

Несовершеннолетнего признали виновным в покушение на сбыт наркотика в крупном размере. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.