«Пора все рассказать»: обвиняемый в убийстве IT-специалиста заявил о давлении силовиков

В Волгоградском областном суде сегодня, 20 декабря, состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, суд в сегодняшнем процессе изучил видеозапись следственных действий непосредственно после задержания злоумышленников, а Крючков отказался от данных ранее показаний и заявил о давлении со стороны правоохранителей.

Участникам процесса продемонстрировали запись следственных действий, а именно — проверки показаний на месте преступления. На видео задержанный Дмитрий Крючков шаг за шагом рассказал все, что происходило в день убийства IT-специалиста, который впустил к себе домой ранее незнакомых ему молодых людей.

По словам Крючкова, он вместе с Кауркиным и Швецовым отправился в ночь на 1 октября на квартиру к своей жертве под предлогом покупки игровой приставки. Позвонив в домофон, они спокойно зашли в подъезд и поднялись на четвертый этаж. При этом в жилище погибшего можно было попасть только через общий коридор соседей.

На мелькавших перед участниками процесса кадрах — двухкомнатная квартира с евроремонтом, еще свежие следы крови в ванной. В большой комнате — диван с расплывшимся красным пятном. Крючков на камеру рассказывает детали преступления:

— Мы зашли с Каурикным и Швецовым в квартиру с целью ограбления, пришли забрать деньги. У меня был пистолет, у Кауркина с собой перцовый баллончик. Пистолет взял на случай, если вдруг кто-то еще зайдет в помещение, но в планах не было убийства. Оружие взяли для ограбления, чтобы просто деньги забрать. Он [хозяин квартиры] должен был его испугаться. Я достал пистолет, направил на него, он сел на корточки. Стали спрашивать у него, где деньги, он сказал нету. Швецов ударил его [хозяина квартиры] два раза по голове телескопической дубинкой. Требовали назвать пароли от телефона, компьютера, карточки. Он все рассказал. Потом попросился в ванную, у него пошла кровь из головы. В ванне помыл голову, вернулся обратно. Мы стали смотреть квартиру, ничего не нашли. Деньги с карточки — 107 тысяч рублей — пытались перевести на электронный кошелек. Ничего не получилось. Затем он [хозяин квартиры] сказал, что идет спать и уснул в другой комнате. В четвертом часу он проснулся, попросил разрешения покурить. Курил, я так понимаю, марихуану через бутылку. Потом опять уснул. Мы ждали до утра. Решили, что надо уходить, а оставлять его в живых нельзя, так как он видел наши лица, когда проснулся. До этого мы заходили в квартиру медицинских масках. Хотели убить его, пока спал, но не получилось. А потом он проснулся, пошел в туалет и спросил: «Что вы еще здесь делаете?». Мы сказали, что уходим, а дальше был выстрел. Я убил его, выстрелив в голову из ПМ. Откуда пистолет? Купил по заказу в Сети, но лично с продавцом не встречался. Выстрелил один раз, пока он сидел на диване. Где в этот момент находились Кауркин и Швецов? Один завязывал руки, другой стоял рядом. Убийство произошло где-то в период с 10 до 11 часов утра.

После просмотра видеозаписи у прокурора возникли вопросы к Крючкову:

— Следуя вашим показаниям, согласно которым, дословно: «Он также видел все наши лица. Решили, что оставлять его в живых нельзя. Еще ночью, когда он второй раз проснулся, он увидел лицо, все наши лица, до этого мы лица не показывали. Мы решили пока он спал, что его надо «убирать», оставлять его в живых нельзя. Мы хотели застрелить его, когда он спал, но он проснулся». Вы подтверждаете свои показания?

— Нет, не подтверждаю, — через решетку в микрофон заявил Крючков. — Подтверждаю только в части ограбления, но в части убийства нет.

— Вы можете это пояснить?

— У меня было подавленное психологическое состояние и ко мне применялось физическое воздействие.





Далее Крючков рассказал, что после задержания в машине к нему применили насилие оперативники:

— Мы сидели в автомобиле. Марку и цвет не помню. Вместе со мной в салоне находились два оперативника и боец спецназа, который был в маске. Били по животу. Сказали говорить то, что нужно следствию в плане убийства.

На вопрос гособвинителя, сможет ли Крючков описать или опознать тех, кто непосредственно применял к нему силу, подсудимый ответил отрицательно. Также Крючков заявил, что побои не были сняты, то есть документально факт избиения не подтвержден.

Далее прокурор задал вопрос, почему Крючков так и не сообщил о противоправных действиях адвокатам на стадии предварительного следствия и не подал жалобу в надзорные органы.

— Мне еще в машине сказали, что толку от этого не будет, а станет только хуже, — ответил фигурант дела. — Почему только сейчас сообщаю об этом? Сегодня пора все рассказать.

В ходе процесса защитники Кауркина и Швецова просили суд приобщить к материалам дела характеристики на своих подзащитных по месту учебы и жительства.

Выяснилось, что Кауркин положительно характеризовался в гимназии, а также с отличием окончил музыкальную школу. Рос в полной семье, помогал родителям с младшим братом, не имел вредных привычек. Со слов соседей, Захар всегда был готов прийти на помощь. Шевцов, судя по характеристикам, учился средне и занимался плаванием. Был самым обычным парнем без криминальных наклонностей.

Ранее «Высота 102» сообщала, что после оглашения обвинительного заключения Дмитрий Крючков признал, как убийство, так и разбой. В свою очередь Кауркин и Швецов признались только в разбое, пояснив, что у них не было умысла на убийство, и лишать жизни свою жертву они не планировали, а вся инициатива в этом плане исходила от Крючкова. Изначально, как поясняли Кауркин и Швецов, они шли на дело, чтобы ограбить. Все, что происходило после — целиком и полностью лежит на Крючкове.

По сведениям собственного источника информагентства, родители фигурантов дела отказались от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. В процессе огласили показания, озвученные ими на предварительном следствии. Оказалось, что отец Дмитрия Крючкова учил своего сына стрелять.

Также в одном из предыдущих заседаний суд зачитал показания классного руководителя обвиняемых и одного из одноклассников. Фигурантов дела характеризовали как обычных учеников, которые не были замечены ни в чем противоправном.





В заседании, состоявшемся в конце ноября 2023 года, адвокат Кауркина Алексей Гарькавый пояснил «Высоте 102», на чем строится линия защиты его доверителя и указал на странности этапа предварительного следствия. По словам юриста, его подзащитный признает вину в части разбоя.

Напомним, по версии следствия, трое молодых людей в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову.

Следующее заседание запланировано на 26 декабря на 10.30. Суд дал стороне защиты время на подготовку к представлению очередных доказательств.

Фото: ИА «Высота 102»

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