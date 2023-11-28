Адвокат указал на странности по делу об убийстве IT-специалиста в Волгограде

В Волгоградском областном суде сегодня, 28 ноября, перенесли слушание по уголовному делу в отношении Дмитрия Крючкова, Захара Кауркина и Кирилла Швецова, обвиняемых в убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, в суд не смог явиться адвокат потерпевшей стороны.

Спустя год после задержания и следствия обвиняемые сильно изменились внешне. Больше всех время, проведенное в неволе, отразилось на Кирилле Швецове. От образа кудрявого, раздавленного задержанием подростка, не осталось и следа. Именно его должны были сегодня допрашивать в заседании.





Ранее показания давал Захар Кауркин. В свою очередь его адвокат, Алексей Гарькавый, сегодня пояснил журналисту «Высоты 102», на чем строится линия защиты его доверителя и указал на странности этапа предварительного следствия.

— Линия защиты основана на тех показаниях и данных, которые мне удалось выяснить путем неоднократного общения и проверки всей доказательственной базы, которую предоставило следствие. Там очень много моментов, которые не соответствуют друг другу. На наше усмотрение защиты они не привели это в должный порядок. Учитывая, что стало известно в последнее время на предыдущих заседаниях, сам Кауркин заявил, что он не доверял изначально своему адвокату по назначению. На тот момент он был сильно напуган. Как он пояснил, на него оказывалось, как физическое, так и моральное давление, что подтверждается, на наш взгляд, теми фактическими обстоятельствами, изложенными в деле. То есть на момент задержания имеется видео, где Кауркина кладут на землю, но при всем при этом его никто не бил в затылок, ни по голове. Плюс каких-то серьезных повреждений на лице у Кауркина нет. В данном же случае это зафиксировано в ИВС. У него имеются ссадины на голове и синяк под глазом, гематома. В то же время сразу после этого идет проверка показаний на месте, где следователь спрашивает: «Откуда у вас эти телесные повреждения?». Кауркин, естественно, как я полагаю, опасаясь за последующее давление, вынужден сказать то, что данные повреждения он получил в результате задержания. Хотя при задержании — это было видно — СМИ также выкладывали эти кадры, ничего такого нет. Со слов Кауркина, «это была профилактическая беседа в пути следования уже после задержания», где конкретно ему сказали, его, конечно, никто не пытал, но ему сказали так: «Надо говорить то, что нужно и то, что нравится следствию». Был ли это уголовный розыск, был ли это кто-то из спецназа, кто его задерживал, я ни в коем случае не показываю пальцем и не буду этого делать. Кто-то из сотрудников. Опять же кто был задействован? По линии работали очень многие: это и федеральная служба безопасности, и МВД, и Центр по противодействию экстремизму. Все-таки дело резонансное. Кто общался и с какой целью? С какой целью ясно, а кто — неизвестно. Было два заседания, на которых это было озвучено. Суд даст оценку представленным нами сведениям.

По словам юриста, его подзащитный признает вину в части разбоя. Как стало известно в предыдущих заседаниях, выстрел в голову IT-специалиста произвел Крючков. Для Кауркина и Шевцова это стало полной неожиданностью.

Примечательно, что в июле этого года, как рассказал «Высоте 102» собственный источник, в процессе по делу прозвучало, что «отец Дмитрия Крючкова купил в свое время ему пневматику, учил своего сына стрелять, возил на стрельбища». Швецов также признался только в разбое. Крючков признал и убийство, и разбой.

Напомним, по версии следствия, трое молодых людей в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской ограбили и убили 23-летнего местного жителя выстрелом в голову. Злоумышленники проникли в жилье к IT-специалисту якобы по объявлению для приобретения бытовой техники.

Ничего не подозревающая жертва пустила их к себе домой. Там они связали потерпевшего и заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного. Утром 1 октября волгоградца убили, выстрелив ему в голову из пистолета. После совершения преступления один из соучастников снял в банкомате больше 100 000 рублей. Деньги злоумышленники потратили на свои нужды.

Видео: ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области

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