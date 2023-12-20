В Волгограде вынесли приговор по делу о гибели мужчины от упавшего листа фанеры с недостроя

В Волгограде 39-летний индивидуальный предприниматель признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к гибели 50-летнего мужчины, которому на голову упал фрагмент листа фанеры.

- Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал, возместив семье погибшего материальный ущерб в размере 2 миллиона рублей, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Центральный районный суд Волгограда приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ранее гособвинение настаивало на назначении подсудимому наказания в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В суде установлено, что фигурант уголовного дела, являясь подрядчиком при выполнении строительных работ на возводимом объекте, расположенном в центре Волгограда на ул. Краснознаменская, 5а не обеспечил надлежащее хранение фанерных листов. Они хранились в хаотичном порядке на четвертом этаже строящегося объекта без стационарных стен.

ЧП произошло 11 июля 2023 года. В результате сильного порыва ветра фрагмент листа фанеры упал с четвертого этажа на голову 50-летнего мужчины, проходившего рядом со зданием. Позже в больнице, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Читайте по теме:

После смерти покалеченного опалубкой волгоградца возбудили дело

Покалеченный упавшей с высоты опалубкой волгоградец умер в больнице