«Ротор» проведет третий сбор в Турции в 2024 году

Волгоградские футболисты запланировали проведение третьего, самого длительного сбора в Турции. Об этом заявил главный тренер «Ротора» Сергей Попков, команда которого в настоящее время тренируется в Крымске, сообщили V102.RU в клубе.
- Первый сбор всегда непростой. Здесь решается ряд задач. Прежде всего, после отпуска надо привести в норму функциональное состояние. Данил Шаталов и Павел Трифонов вернулись в клуб после аренды в других командах. Смотрим на них, как и на игроков молодёжки. Также есть футболисты на просмотре из другого клуба. Идём шаг за шагом и вспоминаем игровые связи. Стоит задача повышения в классе. Все понимают, что отдыхать больше месяца вредно. Надо много работать. Но в коллективе рабочее настроение,
- прокомментировал специалист первые итоги слаживания команды.
После новогодних праздников «Ротор» снова соберется в Крымске. А потом, после небольшой паузы, команда улетит в Турцию на месяц на третий сбор. За границей волгоградские футболисты сыграют товарищеские матчи и, возможно, поучаствуют в турнире.
Фото CК «Ротор» VK.com