Борт из Волгограда экстренно развернули из-за атаки БПЛА в Москве

Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Волгограда в Москву, направили на аэродром «Чкалов» в Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников по Москве, сообщает V102.RU.

— Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — проинформировал в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации источника Telegram-канала «112», в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введен план «Ковер», а все самолеты направляют в Шереметьево.

Согласно данным онлайн-табло нижегородской воздушной гавани, самолет, следовавший из волгоградского апорта, приземлится в Нижнем Новгороде в 14.00. В Москве воздушное судно ожидают к 14.50 в Домодедово.

Напомним, что в ночь на 17 декабря на территории Волгоградской области были уничтожены киевские беспилотники. По информации собственного источника информагентства, БПЛА перехватили в районе Котлубани.

Фото: архив ИА «Высота 102»