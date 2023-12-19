Происшествия

Борт из Волгограда экстренно развернули из-за атаки БПЛА в Москве

Происшествия 19.12.2023 13:48
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19.12.2023 13:48


Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Волгограда в Москву, направили на аэродром «Чкалов» в Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников по Москве, сообщает V102.RU. 

— Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — проинформировал в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. 

По информации источника Telegram-канала «112», в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введен план «Ковер», а все самолеты направляют в Шереметьево.

Согласно данным онлайн-табло нижегородской воздушной гавани, самолет, следовавший из волгоградского апорта, приземлится в Нижнем Новгороде в 14.00. В Москве воздушное судно ожидают к 14.50 в Домодедово. 

Напомним, что в ночь на 17 декабря на территории Волгоградской области были уничтожены киевские беспилотники. По информации собственного источника информагентства, БПЛА перехватили в районе Котлубани. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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