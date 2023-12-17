Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены БПЛА

Киевские беспилотники ликвижированы в ночь на 17 декабря на территории Волгоградской области. Атаки, по сведенениям Министерства обороны РФ, пресечены в трех регионах России.

- Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, - говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Как стало известно V102.RU из собственных источников, в Волгоградской области беспилотные летательные аппараты перехвачены в районе Котлубани. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, это уже не первый инцидент с БПЛА в поселке Котлубань. Предыдущие были в сентябре и ноябре текущего года. Тогда также обошлось без жертв.