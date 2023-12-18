Происшествия

В Волжском догхантеры разбросали на улицах мясо с гвоздями

Происшествия 18.12.2023 09:28
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18.12.2023 09:28


Волжские зоозащитники бьют тревогу. В 19-ом микрорайоне городского округа Волгоградской области на улицах были обнаружены куски мясной обрези с огромными гвоздями.
- Даже шляпку от гвоздей не прячут, так и раскидывают, - делятся в группе зоозащитников волжане, передает V102.RU.
Проглотившая смертельную приманку бездомная собака обречена на мучительную погибель. Но пострадать от догхантеров могут и домашние питомцы, предупреждают зоозащитники.
Напомним, ранее V102.RU сообщало о том, что неизвестные расстреляли двух бездомных собак в поселке Горьковский Советского района Волгограда. 
Фото читателей 

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