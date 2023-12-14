По словам Валентины Владимировны, собаки были привиты и стерилизованы – несколько лет назад они попали в отлов, а потом их вернули в среду обитания. С той поры их подкармливали местные жители.
- Они жили далеко от домов и не подходили близко к людям, даже к нам, а ведь мы их кормили, - вспоминает Валентина. – На зиму мы там будку поставили, кому они помешали?
Валентина предполагает, что собак могли убить ради развлечения охотники, которые часто ходят в балку, где стреляют зайцев и дичь, по маршруту рядом с местом, где жили питомцы.
- Около подстанции мы не раз видели мужчин с ружьями, наверное, на охоте никого не удалось убить, вот и решили расстрелять наших собак, поразвлечься, - продолжает Валентина Владимировна. – Потом, видать, пришли домой, гордые, что убили беззащитных собак. Это разве люди? Это так поступают настоящие мужчины? Пока наши парни гибнут на СВО, они здесь расправляются с беззащитными животными. У меня вопрос – почему вы здесь, а не там? Идите стреляйте туда! Или вам страшно, ведь там могут убить, там враг. А убить собаку – это же ничего не стоит!
Жульку и Бойку волгоградцы решили похоронить, когда станет чуть потеплее – мерзлую землю трудно долбить. Пока трупы несчастных животных лежат рядом с местом, где их убили. В живых остались еще два питомца. Один из них – больной, неравнодушные люди собирали ему деньги на дорогостоящую операцию.
- Мы его прооперируем, а потом придет такой же нелюдь и убьет его, - боятся зоозащитники.
Валентина Владимировна призналась, что не обращалась с заявлением в полицию.