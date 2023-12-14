



В поселке Горьковский Советского района Волгограда неизвестные расстреляли двоих бездомных собак, за которыми ухаживали местные жители. Как рассказала V102.RU Валентина Тюпакова, трагедия произошла 12 декабря.

В поселке Горьковский Советского района Волгограда неизвестные расстреляли двоих бездомных собак, за которыми ухаживали местные жители. Как рассказала V102.RU Валентина Тюпакова, трагедия произошла 12 декабря.

- Сколько было случаев расстрела бездомных собак, и никогда еще не находили убийц, - говорит она. – Да, к сожалению, на видео их не сняли, доказательств нет, а значит, эти нелюди, почувствовав безнаказанность, туда вернутся и снова устроят бойню.





Фото Валентины Тюпаковой

По словам Валентины Владимировны, собаки были привиты и стерилизованы – несколько лет назад они попали в отлов, а потом их вернули в среду обитания. С той поры их подкармливали местные жители.Валентина предполагает, что собак могли убить ради развлечения охотники, которые часто ходят в балку, где стреляют зайцев и дичь, по маршруту рядом с местом, где жили питомцы.Жульку и Бойку волгоградцы решили похоронить, когда станет чуть потеплее – мерзлую землю трудно долбить. Пока трупы несчастных животных лежат рядом с местом, где их убили. В живых остались еще два питомца. Один из них – больной, неравнодушные люди собирали ему деньги на дорогостоящую операцию.- боятся зоозащитники.Валентина Владимировна призналась, что не обращалась с заявлением в полицию.