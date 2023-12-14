Происшествия

«Почему вы не на СВО?»: в Волгограде неизвестные расстреляли двух бездомных собак

Происшествия 14.12.2023 19:44
0
14.12.2023 19:44


В поселке Горьковский Советского района Волгограда неизвестные расстреляли двоих бездомных собак, за которыми ухаживали  местные жители. Как рассказала V102.RU Валентина Тюпакова, трагедия произошла 12 декабря.
- В тот день я не смогла пойти покормить Жульку и Бойку, немного приболела, - плачет  женщина. – Попросила знакомую, она сходила к ним. Они еще живы были. А вчера утром мы нашли их трупы. У одной собаки была рана с множественными маленькими дырочками – как-будто из дроби стреляли. А у другой зияла огромная дыра под хвостом – видимо, в нее стреляли пулей.
По словам Валентины Владимировны, собаки были привиты и стерилизованы – несколько лет назад они попали в отлов, а потом их вернули в среду обитания. С той поры их подкармливали местные жители.
- Они жили далеко от домов и не подходили близко к людям, даже к нам, а ведь мы их кормили, - вспоминает Валентина. – На зиму мы там будку поставили, кому они помешали?
Валентина предполагает, что собак могли убить ради развлечения охотники, которые часто ходят в балку, где стреляют зайцев и дичь, по маршруту рядом с местом, где жили питомцы.
- Около подстанции мы не раз видели мужчин с ружьями, наверное, на охоте никого не удалось убить, вот и решили расстрелять наших собак, поразвлечься, - продолжает Валентина Владимировна. – Потом, видать, пришли домой, гордые, что убили беззащитных собак. Это разве люди? Это так поступают настоящие мужчины? Пока наши парни гибнут на СВО, они здесь расправляются с беззащитными животными. У меня вопрос – почему вы здесь, а не там? Идите стреляйте туда! Или вам страшно, ведь там могут убить, там враг. А убить собаку – это же ничего не стоит!
Жульку и Бойку волгоградцы решили похоронить, когда станет чуть потеплее – мерзлую землю трудно долбить. Пока трупы несчастных животных лежат рядом с местом, где их убили. В живых остались еще два питомца. Один из них – больной, неравнодушные люди собирали ему деньги на дорогостоящую операцию.
- Мы его прооперируем, а потом придет такой же нелюдь и убьет его, - боятся зоозащитники.
Валентина Владимировна призналась, что не обращалась с заявлением в полицию.
- Сколько было случаев расстрела бездомных собак, и никогда еще не находили убийц, - говорит она. – Да, к сожалению, на видео их не сняли, доказательств нет, а значит, эти нелюди, почувствовав безнаказанность,  туда вернутся и снова устроят бойню. 

Фото Валентины Тюпаковой

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.12.2023 13:36
Происшествия 15.12.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2023 10:25
Происшествия 15.12.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2023 10:22
Происшествия 15.12.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2023 09:22
Происшествия 15.12.2023 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 16:15
Происшествия 14.12.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 12:30
Происшествия 14.12.2023 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 11:17
Происшествия 14.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2023 09:38
Происшествия 14.12.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 18:06
Происшествия 13.12.2023 18:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 15:18
Происшествия 13.12.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 14:01
Происшествия 13.12.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 11:33
Происшествия 13.12.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2023 08:17
Происшествия 13.12.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2023 18:10
Происшествия 12.12.2023 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2023 14:50
Происшествия 12.12.2023 14:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:55
Поезд Деда Мороза прибудет в Волгоград 23 декабряСмотреть фотографии
15:38
Облдепутаты торжествуют в Волгограде по случаю 30-летия парламентаСмотреть фотографии
15:24
Замом мэра Волжского Игоря Воронина назначили обворожительного учителяСмотреть фотографии
15:00
Опытный чиновник возглавил в Волгоградской области район с коптящим заводомСмотреть фотографии
14:35
Осталось чуть-чуть: на станции «Комсомольская» в Волгограде установили чуткие эскалаторыСмотреть фотографии
14:35
Волгоградка лишилась прав из-за бесчувствия на дорогеСмотреть фотографии
13:36
Обварившегося супом 2-летнего малыша спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:34
Госдума РФ прошлась по яйцам на финальном заседании уходящего годаСмотреть фотографии
13:29
Волгоградский «Каустик» безнадежно проиграл ЦСКАСмотреть фотографии
13:25
Исследование: треть россиян планируют покинуть города на новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде скончалась экс-солистка музтеатра Мадина ГалимхановаСмотреть фотографии
12:47
Волгоград вошел в топ-3 качающих стадионов Юга и КавказаСмотреть фотографии
12:20
Траву гармалу изымают на границе с Казахстаном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Сады Придонья приняли участие в фестивале «Россия – территория вкуса»Смотреть фотографии
11:31
Прощание с Владимиром Иващенко пройдет в соборе Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Ведомые инкогнито безработные из Подмосковья получили срок под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Иномарка после крутого виража влетела в ограждение у школы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
«Это просто ад!»: город Котово в Волгоградской области снова остался без водыСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде таксист протаранил автобус и маршрутку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
«Как будто мы в Дубае»: в парке Волгограда осины обрезали под пальмыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:55
Сталевар «Красного Октября» Павел Соловьев награжден знаком «Почетный наставник»Смотреть фотографии
07:49
В Волгоградской области отобрали новобранцев для Президентского полкаСмотреть фотографии
22:04
«Динамо-Синара» обидно проиграло «Астраханочке»Смотреть фотографии
21:12
Под Волгоградом откопали могилу сарматов 1 века н.э.Смотреть фотографии
20:40
В Росводресурсах оправдались за обмеление Волги после прямой линии ПутинаСмотреть фотографии
20:14
Спортшкола «Ротор» объявила бесплатный набор девочек и мальчиковСмотреть фотографии
19:44
«Почему вы не на СВО?»: в Волгограде неизвестные расстреляли двух бездомных собакСмотреть фотографии
19:16
Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким Владимира ИващенкоСмотреть фотографии
19:01
Волгоградских чиновников отправят к фермеру после обращения к ПутинуСмотреть фотографии
18:29
Школы Волгограда внепланово проверяют на случай диверсий или нападенийСмотреть фотографии
 