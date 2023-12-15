В Волгограде таксист протаранил автобус и маршрутку: видео

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 15 декабря, в 07.36 произошло столкновение автобуса, маршрутки и машины такси, сообщает V102.RU.





— По предварительным данным, час. водитель, управляя такси Renault Logan двигаясь по улице Рокоссовского, напротив строения 110Б по улице Землячки столкнулся с маршрутным такси и рейсовым автобусом, стоявшими на остановке, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии никто не пострадал. На месте работает экипаж городской ГАИ.





Известно, что таксист врезался в автобус № 25 и маршрутку № 4. Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения дистанции, требований дорожных знаков, разметки и сигналов светофора.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области