Под Волгоградом сгорела сельская библиотека

Накануне в селе Верхняя Добринка Жирновского района сгорела библиотека. О пожаре сообщил в социальной сети глава района Александр Шевченко.
- В селе Верхняя Добринка произошло возгорание административного здания библиотеки площадью 69 квадратных метра. На борьбе с огнем работает 3 единицы техники. Пожарные делают всё возможное для устранения огня. Причины трагедии устанавливаются. Необходимые услуги жителям будут предоставляться в другом помещении, - объявил глава района.
Однако в ГУ МЧС по Волгоградской области назвали здание в селе Верхняя Добринка «неэксплуатируемым».
- 13 декабря в 10.30 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Жирновском районе Волгоградской области. В селе Верхняя Добринка горела деревянная обрешетка кровли неэксплуатируемого здания на площади 70 кв.м. Пожарные расчеты опорного поста 67-й пожарной части ликвидировали горение в 12.30 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - говорится в сообщении спасателей.