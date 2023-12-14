Спорт

«Ротор» подписал двух новых футболистов

Спорт 14.12.2023 08:01
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14.12.2023 08:01


18-летний защитник Егор Тарин и 20-летний полузащитник Сергей Болотин  заключили долгосрочные соглашения с «Ротором». Об этом сообщили V102.RU в волгоградском клубе.
Болотин начал выступать за вторую команду в сезоне 20/21 в Молодёжной Футбольной Лиге. Затем играл за «Ротор-2» в ФНЛ-2 . В этом чемпионате он провел 27 игр, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи,
Тарин является воспитанником «Академии «Ротор». С 2015 года занимался под руководством Павла Дегтяренко. В ноябре 2022 года перешёл в команду СШ «Ротор», где тренировался у  Владимира Дергача. Защитник дебютировал за молодёжку в апреле этого года в игре против «Калуги-М», в рамках первого тура СФФ «Центр». В минувшем сезоне принял участие в 23 матчах и забил 4 гола. 

Фото СК «Ротор»

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