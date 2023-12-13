Волгоградский бизнесмен, который в июле текущего года устроил стрельбу на дороге, а потом оказал сопротивление при задержании, обжаловал постановление о наказании, передает V102.RU.

Как сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда, к ним поступило административное дело водителя Audi Q8 Николая Е., которого ранее мировой судья судебного участка №81 признал виновным по ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах) и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей с конфискацией оружия.

Нарушитель не согласился с наказанием и обжаловал его в Дзержинском районном суде.

Напомним, водителя белой Audi Q8 задержали вечером 28 июля возле торгово-развлекательного комплекса «Европа Сити Молл». По материалам дела, он двигался по шоссе Авиаторов и совершал опасные маневры. Водитель проезжающего мимо автомобиля Skoda Fabia подал звуковой сигнал, что не понравилось лихачу. Он достал травматический пистолет и произвел два выстрела по колесам автомобиля Skoda Fabia, после чего скрылся.

Позже его задержали. Очевидцы сообщали, что водитель автомобиля с номерами 777 оказал при задержании ярое сопротивление, оскорбляя сотрудников правоохранительных органов.





Согласно открытым данным, иномарка, остановленная полицейскими у торгового центра, на тот момент была зарегистрирована на компанию «Прогрессивные технологии», основной вид деятельности которой – оптовая торговля медицинскими изделиями, а учредителем ее значится предприниматель Николай Емельянов.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области