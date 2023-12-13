В селе Ильевка Калачевского района Волгоградской области 38-летний мужчина ворвался в здание, расположенное на ул. Кирова, и, избив битой женщину, украл 100 тысяч рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщало накануне, 12 декабря. Сегодня информагентству стали известны подробности происшествия.

Так, в частности, по информации собственных источников «Высоты 102», жертвой нападавшего стала сотрудница отделения Сбербанка. Кроме того, находившийся в состоянии опьянения мужчина, ранее уже отбывавший срок в местах лишения свободы, разбил еще и припаркованную возле здания иномарку.

Напомним, по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в здание на ул. Кирова в Ильевке вооруженный битой мужчина нагрянул утром 12 декабря. Здесь, по сведениям информагентства, кроме отделения Сбера, также располагаются отделение почты и Почта Банка. Однако в качестве жертвы нападавший выбрал сотрудницу Сбера.

– 28-летней девушке досталось в этой ситуации больше всего. Требуя выдать деньги, мужчина не скупился на удары битой. Большая часть ударов пришлась по голове девушки. С места ее доставили в Калачевскую ЦРБ, где, насколько известно, она находится до сих пор в тяжелом состоянии, – сообщил источник ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда информагентство обратилось с просьбой уточнить состояние пострадавшей, подтвердили, что пострадавшая остается в настоящее время в ЦРБ.

– Состояние пациентки удовлетворительное, – сообщили в облздраве, воздержавшись от оглашения информации о характере травм.

Напомним, что в момент нападения мужчина находился в состоянии опьянения и, по словам очевидцев, вел себя очень неадекватно.

– Похоже, как говорится в народе, перед тем как отправиться на разбой, он конкретно словил «белочку». Чем-то, но не понятно чем, ему помещала и припаркованная возле здания Кia Rio, принадлежащую тоже сотрудниц Сбербанка. На машине он буквально не оставил ни одного «живого» места. Разбил битой лобовые стекла, фары, изрядно помял кузов, – рассказали информагентству жители Ильевки.

После опубликования информации о судимости мужчины некоторые волгоградцы поспешили предположить, что из мест лишения свободы напавший с битой на людей мог вернуться домой после поездки в зону спецоперации. Однако данную информацию ИА «Высота 102» опровергли сразу в нескольких источниках. Кроме того, уточняет информагентство, вопреки появившейся информации нападавший не является выходцем из Средней Азии.

Произошедшее охотно прокомментировали в пресс-службе Сбербанка. Здесь настаивают на том, что сотрудники службы безопасности активно помогали в поимке преступника. Одновременно, заверили здесь, в отделениях банка отмечается снижение количества подобных происшествий.

– От года к году в Волгоградской области снижается количество преступлений в отношении Сбербанка. Это связано с тем, что Сбер постоянно совершенствует системы безопасности в своих офисах и развивает высокие технологии, которые помогают правоохранительным органам находить злоумышленников. В конечном итоге ни одно преступление против Сбербанка не остается безнаказанным, – сообщила управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Наталья Демина.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту происшествия в Ильевке возбуждено уголовное дело.