В Калачевском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства происшествия в поселковом магазине. По информации полиции, утром 12 декабря вооруженный битой человек ворвался в помещение и жестоко избил 28-летнюю женщину. Кроме того, нападавший украл деньги из кассы.

Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, нападение было совершено в селе Ильевка Волгоградской области.

– Утром 12 декабря в полицию Калачевского района поступило сообщение о том, что в Ильевке неизвестный мужчина, вооруженный битой, вошел в помещение, занимаемое несколькими организациями, и нанеся удары 28-летней женщине-менеджеру, похитил из кассы более 100 тысяч рублей, – сообщили в главке полиции. – Сотрудники следственно-оперативной группы Отдела МВД России по Калачевскому району по горячим следам задержали злоумышленника.





Сообщается, что налет на магазин совершил 38-летний ранее судимый местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

– В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ., – уточняют в НУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что избитая женщина получила серьезные травмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области