Волгоградский областной суд оставил в силе решение Серафимовичского районного суда о досрочном прекращении полномочий главы Горбатовского сельского поселения Геннадия Горбатова в связи с утратой доверия. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, иск за нарушение антикоррупционных требований в отношении чиновника инициировала районная прокуратура.Глава Горбатовского сельского поселения в марте и октябре 2022 года заключил два муниципальных контракта со своим сыном на выполнение работ по очистке труб гидротехнических сооружений на общую сумму порядка 300 тыс. рублей. При этом предусмотренные законодательством меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов чиновник не принял. В этой связи прокуратура Серафимовичского района внесла представление в Горбатовский сельский Совет об устранении выявленных нарушений. Однако депутаты не отреагировали на прокурорское представление и не инициировали отставку чиновника.Тогда прокуратура Серафимовичского района обратилась в суд все с теми же требованиями. Суд первой инстанции иск прокуратуры удовлетворил в полном объеме.Не согласившись с данным судебным актом, Совет депутатов оспорил его в апелляционном порядке, но суд разделил мнение первой инстанции. Решение суда теперь вступило в законную силу и главе поселения придется расстаться со своей должностью.