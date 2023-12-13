Росводресурсы рекомендует регионам бороться с шугой на Волге в период маловодья

На Нижней Волге регионам, в том числе Волгоградской области, в период маловодья зимой рекомендовано защищать свои водозаборы от шуги. Эта информация, как сообщили V102.RU в Росводресурсы РФ, прозвучала на совещании по вопросу готовности инфраструктуры на Нижней Волге к работе в условиях маловодья.

Участие в этом совещании приняли представители Волгоградской и Астраханской областей, Росрыболовства, Росморречфлота и Минэнерго, а также Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- В зимний сезон особое внимание регионов должно быть направлено на мероприятия по защите от шуги водозаборных сооружений, поскольку справляться с проблемой повышением сбросов с гидроузлов – нерационально в условиях экономии ресурса, – отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Ранее ведомство установило режимы работы водохранилищ на срок до 20 января 2024 года с учетом прогноза и складывающейся водохозяйственной обстановки. Режимы направлены на экономию воды.

Так, напомним, на Волжской ГЭС среднесуточные сбросы составят 4600±100 куб.м/с с возможным снижением уровня нижнего бьефа гидроузла ниже отметки минус 11,0 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

В условиях маловодья, как было отмечено, необходимо обеспечить бесперебойную работу водозаборов, Единой энергетической системы, а также водоснабжение осетровых рыбоводных заводов и нерестовых-выростных хозяйств.

- Чтобы не допустить социального напряжения, на будущий год мы запланировали проверку водозаборных сооружений, которые расположены выше нижней отметки проектного диапазона водохранилища. Это очень важно в первую очередь с точки зрения антитеррористической защищенности. Ведь в случае экстренной ситуации, если произойдет сработка водохранилищ,города останутся без питьевого источника. Постараемся сподвигнуть региональные власти к решению проблем, – сообщил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Александр Илюшин.

Напомним, что ранее в Волгоградской и Астраханской областях фиксировались наблюдались низкие уровни воды - в пределах и ниже неблагоприятных отметок. До 19 декабря, согласно прогнозу Северо-Кавказского УГМС, такая ситуация сохраняется в Астраханской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»