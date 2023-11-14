Гидрометцентр РФ предупредил об опасности падения уровня воды в Волге

Экстренное предупреждение о падении уровня воды в Волге из-за низких сбросов на Волгоградском гидроузле опубликовал сегодня, 14 ноября, Гидрометцентр России.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на оперативную информацию ведомства, в связи с пониженными сбросами на Волжской ГЭС в период 15-17 ноября уровень воды достигнет низкой опасной отметки в 110 см у астраханского порта Оля.

Согласно приказу Росводресурсов, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») на период с 11 по 25 ноября текущего года составляют 4500 – 4700 куб.м/с.

Такой объем воды сбрасывался и в период с 28 октября по 11 ноября. Такой режим ранее был установлен с учетом складывающихся гидрологической и водохозяйственной обстановки и в целях стабилизации уровня воды в Волгоградском водохранилище.