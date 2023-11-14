Общество

Гидрометцентр РФ предупредил об опасности падения уровня воды в Волге

Общество 14.11.2023 13:58
0
14.11.2023 13:58


Экстренное предупреждение о падении уровня воды в Волге из-за низких сбросов на Волгоградском гидроузле опубликовал сегодня, 14 ноября, Гидрометцентр России. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на оперативную информацию ведомства, в связи с пониженными сбросами на Волжской ГЭС в период 15-17 ноября уровень воды достигнет низкой опасной отметки в 110 см у астраханского порта Оля.

Согласно приказу Росводресурсов, среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») на период с 11 по 25 ноября текущего года составляют 4500 – 4700 куб.м/с. 

Такой объем воды сбрасывался и в период с 28 октября по 11 ноября. Такой режим ранее был установлен с учетом складывающихся гидрологической и водохозяйственной обстановки и в целях стабилизации уровня воды в Волгоградском водохранилище.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.11.2023 13:45
Общество 14.11.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2023 13:25
Общество 14.11.2023 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2023 09:41
Общество 14.11.2023 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2023 09:25
Общество 14.11.2023 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2023 09:05
Общество 14.11.2023 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
14.11.2023 08:52
Общество 14.11.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
14.11.2023 06:35
Общество 14.11.2023 06:35
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 22:06
Общество 13.11.2023 22:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 22:03
Общество 13.11.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 20:47
Общество 13.11.2023 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 20:11
Общество 13.11.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 20:04
Общество 13.11.2023 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 20:02
Общество 13.11.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 19:44
Общество 13.11.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.11.2023 19:07
Общество 13.11.2023 19:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:58
Гидрометцентр РФ предупредил об опасности падения уровня воды в ВолгеСмотреть фотографии
13:45
«А мы не знали…»: под Волгоградом предпринимателей уличили в отсутствии договоров на вывоз мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:25
В Волгограде ушлые юристы обманули живущую в вагончике-бытовке семью из ДонецкаСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде организатора марафонов отправили в суд за пьяную езду и авариюСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Летел, как пуля. Пьяный водитель кроссовера подбил на Второй продольной иномаркуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Двоих фигурантов по делу о гибели баскетболисток из Волгограда освободили от наказанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде запустили в оборот фальшивые пятитысячные купюрыСмотреть фотографии
10:47
Два человека пострадали в ДТП с трубами в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Александром БлошкинымСмотреть фотографии
10:34
Каждый третий звонок в Волгоградской области совершается через мобильный интернетСмотреть фотографии
09:41
Правительство РФ утвердило допустимый рост тарифов ЖКХ в Волгоградской области в 2024 годуСмотреть фотографии
09:25
«10 минут едем 200 метров»: из-за дождя Волгоград сковали 7-балльные пробкиСмотреть фотографии
09:05
Волгоградке заблокировали ипотеку из-за чужих долгов за электричествоСмотреть фотографии
08:52
Первый глава Котово Александр Петрушин скончался на 77-ом году жизниСмотреть фотографии
08:41
УФСБ по Волгоградской области пресекло крупный канал поставки черной икры и осетриныСмотреть фотографииCмотреть видео
06:35
В Волгограде терапевту с ученой степенью готовы платить 175 тысяч рублейСмотреть фотографии
22:06
Снег прогнозируют в Волгоградской области 15 ноябряСмотреть фотографии
22:03
Волгоградка Алина Кочеткова поборется за корону «Краса России-2023»Смотреть фотографии
21:28
13 - счастливое число: «Динамо-Синара» одержало пятую победу подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
20:47
Валидаторы появятся в общественном транспорте ВолжскогоСмотреть фотографии
20:11
«Сами по миру пойдем»: в Волгограде оформителям субсидий для бедных снизили зарплатуСмотреть фотографии
20:04
Больше трех тысяч волгоградцев встретились с инспекторами УФНССмотреть фотографии
20:02
Мэрии Волгограда присудили 50 тысяч рублей за укушенного ребенкаСмотреть фотографии
19:44
Под Волгоградом детей избавили от нужды ходить до школы 8 километровСмотреть фотографии
19:07
Волгоград на сутки переименуют в СталинградСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде надрифтовавшего водителя Mercedes нашли по горячим следамСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
Над Волгоградом накануне 19 ноября поднялось Знамя ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:25
В Волгограде оперативниками МВД и ФСБ задержан сотрудник полицииСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде восстановили пострадавший от вандалов памятник морякамСмотреть фотографии
16:35
«Ротор» покинули два игрока и два тренераСмотреть фотографии
 