Пенсионерка в центре Волгограда прописала 29 «экзотических» иностранцев





Всего за один месяц 72-летняя пенсионерка, проживающая в центре Волгограда, прописала в своей квартире 29 иностранных граждан. При этом, сообщает ИА «Высота 102», выбор волгоградки можно назвать неординарным – женщина не стала связываться с жителями стран Средней Азии и выбирала граждан более экзотических государств.

– В ходе рейда по выявлению фактов незаконной миграции сотрудники Отдела полиции № 4 УМВД России по Волгограду установили, что волгоградка в период времени с октября по ноябрь 2023 года занималась незаконной фиктивной постановкой на регистрационный учет по месту своего жительства иностранных граждан, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – За это время ей удалось фиктивно зарегистрировать в своей квартире 29 граждан иностранных государств.

Среди «укоренившихся» в Волгограде благодаря радушной пенсионерке – жители Иорданского Хашимитского Королевства, Арабской Республики Египет, Королевства Марокко, Алжирской Народно-Демократической Республики, Китайской Народной Республики и Сирийской Арабской Республики.

При этом, уточняют в полиции, селить в своей квартире иностранцев женщина не собиралась, так как знала, что они будут проживать в съемном жилье по иным адресам.

Накануне женщину задержали, она дала признательные показания.

– Задержанная пояснила, что совершила данное правонарушение с целью личного обогащения, получив от иностранцев за свои услуги порядка 23 тысяч рублей, – уточняют в полиции.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.