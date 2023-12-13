Общество

Программу капремонта в Волгоградской области растянут до бесконечности

Общество 13.12.2023 07:47
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13.12.2023 07:47


В закон об организации капремонта в Волгоградской области внесут изменения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Волгоградской областной думы, правки подготовлены председателем комитета ЖКХ Волгоградской области Дмитрием Барановым и уже поступили в региональный парламент.

Проектом закона предлагается скорректировать срок реализации региональной программы, предусмотрев, что она формируется на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, но не менее, чем на 30 лет.

– Предлагаемое изменение срока обусловлено необходимостью определения плановых периодов проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после даты утверждения программы и включаемых в нее при очередной актуализации, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, начало проведения работ по капремонту домов в Волгоградской области датируется 2014 годом. Изначально планировалось завершить программу в 2043 году.

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