Под Волгоградом 62-летняя женщина умерла в аптеке

Расследования 11.12.2023 15:56
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11.12.2023 15:56
В рабочем поселке Новоаннинский Волгоградской области сегодня в присутствии очевидцев скончалась пожилая женщина. Как рассказала V102.RU старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, происшествие случилось в аптеке, расположенной на улице Ленина, 81.
- На теле умершей нет телесных повреждений и признаков насильственной смерти, по факту организована проверка, - пояснили в следственном управлении.
По некоторым данным, пенсионерка страдала сахарным диабетом.
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