



С начала 2023 года в России количество попыток совершения операций без согласия клиентов достигло 20 миллионов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров на XIV Всероссийском форуме по борьбе с кибермошенничеством Antifraud Russia. «Это страшные цифры, но это не ошибка», – сказал он. При этом сумма предотвращенного хищения составила 3,3 трлн рублей.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, мошенничество остается актуальной проблемой российского общества.

– Тем не менее за прошедший год можно отметить положительные тенденции в части борьбы со злоумышленниками. Во-первых, к этой борьбе активно подключился банковский сектор. Во многих крупных банках нетипичные платежи (а это, как правило, крупные списания) в настоящий момент блокируются до момента идентификации пользователя. При этом, когда пользователь обращается в банк, служба поддержки несколько раз напоминает о потенциальной возможности осуществления мошеннических операций, - сказал Немкин.

По его словам, изменить ситуацию в лучшую сторону в будущем позволит новый закон об оборотных штрафах за утечки пользовательских данных.

– Именно утечки данных – первопричина телефонного мошенничества. За счет этого в руках мошенников оказывается личная информация пользователей, что позволяет им входить в доверие к гражданам, – заявляет представитель Госдумы. – При этом данные иногда обновляются моментально. Не раз граждане обращали внимание на то, что после, например, оформления заявки на кредит они сталкиваются как с массовым обзвоном (в том числе от микрофинансовых организаций), так и всплеском мошенничества. Законопроект об оборотных штрафах кратно повышает ответственность оператора, обрабатывающего данные. Думаю, что документ выступит эффективным инструментом стимулирования бизнеса в части развития информационной безопасности. Напомню, что предлагаемые поправки к КоАП установят штрафы до 15 млн рублей за утечку. При этом предлагается вариативность размеров штрафа в зависимости от объема утечки. Если утечка затронет до 10 тысяч субъектов персональных данных, то юрлицам грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, если коснется до 100 тысяч субъектов — штраф составит уже от 5 до 10 млн рублей. Если же пострадали более 100 тысяч человек, то бизнес будет обязан заплатить уже до 15 млн рублей.

По данным НАФИ за 2023 год, с попыткой мошенничества столкнулись порядка 91% граждан России, напомнил Антон Немкин.

– При этом уже не играют роль образование, возраст или регион проживания. Мы много раз слышали о том, что с такой проблемой столкнулись и ученые, и госслужащие. Поэтому необходимо всегда быть острожным. Методы социальной инженерии, которые практикуют мошенники, развиты настолько, что «под ударом» может оказать совершенно любой гражданин, – подчеркнул депутат.

Напомним, в Волгоградской области о фактах телефонного мошенничества силовикам становится ежедневно. Попадая в обработку украинских преступников (все звонки осуществляются с территории Украины), волгоградцы теряют личные сбережения, а также оформляют на себя неподъемные зачастую кредиты. Так, на днях сообщалось о том, что преподаватель волгоградского колледжа перевела на «безопасный счет» четыре миллиона.

В интервью ИА «Высота 102» один из пострадавших рассказал о том, как стал жертвой мошенников. Мужчина целыми днями находился под постоянным прессингом. Представляясь сотрудниками ФСБ, преступники при этом с помощью специальной программы представали перед в образе Тома Круза.