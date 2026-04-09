Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело





Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело.

Уточняется, что молодой женщине 27 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Точная причина смерти пациентки будет названа по итогам судебно-медицинской экспертизы. На текущий момент об обстоятельствах трагедии не сообщается – сотрудники следственных органов выясняют причины смерти молодой женщины.



