



С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков. Уточняется, что обязанность ляжет на банки.

— Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе «Мир, — пояснили «Известиям» в НСПК.

Заполнение ИНН станет обязательным при переводах между физлицами, а также между юрлицами и физлицами. Мера направлена на борьбу с мошенничеством.