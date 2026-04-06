С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram

В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. 

Отмечается, что ранее в среднем за неделю фиксировалось около 350 атак. Однако с 26 февраля среднее значение увеличилось до 949. Аналитики Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отмечают прямую зависимость числа кибератак от информационной повестки.

Напомним, что некоторые депутаты ранее анонсировали полный отказ от мессенджера с 1 апреля. Тем не менее, от официальных заявлений о блокировке Telegram в Роскомнадзоре воздержались, отметив, что ограничивают его работу из-за несоблюдения российских законов.

Ранее также глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в ведомстве против введения административной ответственности за использование жителями VPN.

