Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram





В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что ранее в среднем за неделю фиксировалось около 350 атак. Однако с 26 февраля среднее значение увеличилось до 949. Аналитики Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования отмечают прямую зависимость числа кибератак от информационной повестки.

Напомним, что некоторые депутаты ранее анонсировали полный отказ от мессенджера с 1 апреля. Тем не менее, от официальных заявлений о блокировке Telegram в Роскомнадзоре воздержались, отметив, что ограничивают его работу из-за несоблюдения российских законов.

Ранее также глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в ведомстве против введения административной ответственности за использование жителями VPN.