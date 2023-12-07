В Волгограде из поймы Царицы вывезли еще 1000 кубометров мусора





В Волгограде студенты совместно с волонтерами вывезли из поймы реки Царицы порядка 1000 кубометров мусора. По информации областного комитета природных ресурсов, между Центральным и Ворошиловским районами накануне прошла третья за год экологическая акция.

– Локация для уборки была выбрана неслучайно – будущие строители, студенты техникума, приняли участие в полном цикле переработки строительных отходов, – пояснили в ведомстве. – После субботника при помощи крупной грузовой техники крупногабаритный мусор был отправлен на полигон регионального оператора ООО «ЭкоЦентр», а строительные отходы – на переработку ООО «Утилизация».

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, при поддержке которого и проходила третья по счету акция в пойме, уточняют, что за год на данной территории порядок наводили в общей сложности более 200 волонтеров.

Напомним, что на территории Волгоградской области в этом году проходили и другие экологические акции. Так, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно в регионе проводится Всероссийская акция «Вода России» – в 2023 году почти 19 тысяч участников очистили 942 километров берегов водоемов и собрали более 3 тысячи кубометров мусора.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» волонтеры участвуют в акциях «Сад Памяти» и «Сохраним лес» – в 2023 году в Волгоградской области в акциях приняли участие почти 5 000 человек, из которых 4412 волонтеры.

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»