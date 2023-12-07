Происшествия

Под Волгоградом в кабине фуры нашли труп 55-летнего иностранца

Происшествия 07.12.2023 07:58
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07.12.2023 07:58


В Михайловском районе Волгоградской области в кабине фуры марки Mercedes-Benz нашли мертвого азербайджанца. Как стало известно V102.RU, страшную находку сделали у остановки «Рижский рынок». 

— Фуру с фундуком гнали из Азербайджана. Водитель сделал остановку в Михайловке, решил переночевать. На следующий день, 4 декабря, около полудня в кабину, заподозрив неладное, стали стучаться другие дальнобойщики, — рассказал собственный источник «Высоты 102». 

Известно, что водитель скончался от проблем с сердцем. Ему было 55 лет. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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