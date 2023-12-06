Происшествия

В Волгограде на стройплощадке нашли мертвым сторожа

Происшествия 06.12.2023 12:12
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06.12.2023 12:12


В Дзержинском районе Волгограда на стройплощадке обнаружили труп мужчины. Как стало известно V102.RU, тело нашли вечером 4 декабря. 

— Организована процессуальная проверка, — прокомментировал информагентству заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Виталий Ролдугин. — Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. 

Как рассказал собственный источник «Высоты 102», инцидент произошел на стройплощадке ЖК «Онегин» по улице Бульвар 30 лет Победы, 21Г. Скончавшемуся сторожу было 64 года. Мужчина при жизни имел проблемы с сердцем.   

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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