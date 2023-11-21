Под окнами больницы в Волжском Волгоградской области нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружено сегодня, 21 ноября, под окнами больницы им. Фишера в Волжском Волгоградской области, передает V102.RU.

В комитете здравоохранения региона уточнили, что погибшему 62 года. Мужчина проходил лечение в этой больнице.

- Пациент, находившийся на лечении в стационаре, умышленно сломал замок на окне. В результате падения он скончался на месте. Проводятся следственные мероприятия, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Следователи выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Как сообщили собственные источники информагентства, мужчину госпитализировали в больницу несколько дней назад с инсультом. Он лежал в палате на третьем этаже.