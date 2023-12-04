Законопроект о приостановке в 2024 году индексации денежного содержания госслужащих и лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, поступил в областную думу сегодня, 4 декабря, сообщает V102.RU.

Документ внесен администрацией Волгоградской области и уже рассмотрен на профильном думском комитете.

– Парламентский комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий поддержал законопроект и рекомендовал принять его сразу в двух чтениях на ближайшем заседании Волгоградской областной Думы, – сообщили в пресс-службе регпарламента.

Согласно законопроекту, предлагается до 1 января 2025 года приостановить действие отдельных положений некоторых законодательных актов региона, которые касаются индексации денежного содержания госслужащих Волгоградской области и денежного вознаграждения губернатора, а также лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области.

Представителем в облдуме при рассмотрении указанного законопроекта назначен первый заместитель губернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев.

Напомним, что на прошлом заседании областной думы, 30 ноября, депутаты приняли два постановления об индексации на 10,9% уже с 1 декабря текущего года денежного содержания и должностных окладов госслужащим, а также лицам, замещающим государственные должности и депутатам. Отметим, что во внесенном законопроекте о приостановке индексации зарплат депутатам речи не идет.