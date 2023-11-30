Сегодня, 30 ноября, депутаты Волгоградской областной думы на заседании приняли два постановления об индексации денежного содержания и должностных окладов госслужащим, а также лицам, замещающим государственные должности и депутатам, передает V102.RU.

Как ранее сообщало информагентство, согласно принятым изменениям, оклады чиновников и депутатов в Волгоградской области повысят уже с 1 декабря текущего года в 1,109 раза или на 10,9%.

Это затронет госслужащих Волгоградской области и лиц, замещающих государственные должности в исполнительных органах региона, КСП, избирательной комиссии Волгоградской области и территориальных избирательных комиссиях, уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, а также депутатов, которые работают на постоянной основе в облдуме.

Второе постановление касается индексации должностных окладов работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы в аппарате Волгоградской облдумы.

Напомним, что это уже второе за год повышение окладов чиновникам и депутатам в Волгоградской области. Ранее им индексировали оклады на 8% с 1 января 2023 года. Таким образом, с учетом сегодняшнего голосования, им поднимут оклады в общей сложности на 18,9%.