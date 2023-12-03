«Говорят, взорвался трансформатор»: в Новоаннинском на полчаса вырубился свет

Происшествия 03.12.2023 21:30
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03.12.2023 21:30
Город Новоаннинский Волгоградской области сегодня вечером на некоторое время погрузился во тьму. Возмущенные жители начали сообщать об отключении света примерно в 20-45 ч., передает V102.RU со ссылкой на соцсети. Отключения затронули как частный сектор, так и многоквартирные дома.Жители пытались дозвониться до аварийной службы, но из-за шквала звонков диспетчерам это удалось не всем. Тем, кому удалось соединиться с аварийщиками, не смогли назвать причину произошедшего.
Примерно через полчаса свет во многие дома вернулся. Однако жители сообщают о запахе горелых проводов на улицах города. В соцсетях публикуются посты с утверждениями, что в городе взорвался трансформатор. Вспышку видели, по разным сведениям, около элеватора, рынка и железной дороги.
При этом официальных сообщений о причинах временного блэкаута от органов власти к этим минутам не поступало.
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