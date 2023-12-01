В Волгограде легковушка въехала в трамвай, пострадал ребенок

Столкновение легкового автомобиля с трамваем, в результате чего пострадал ребенок, произошло в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU со ссылкой на врачей станции скорой помощи. ДТП произошло на улице Ангарская.

По предварительной информации, водитель легковушки решила проехать трамвайные пути, отделенные от проезжей части сплошной разметкой. В результате автомобиль въехал в трамвай. Пострадал 7-летний пассажир легковушки.





- Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в автомобиле ребенка в 7-ю детскую больницу. Женщина от госпитализации отказалась, - рассказали медики.

Фото: ГБУЗ «КССМП»