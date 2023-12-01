Происшествия

В Волгограде легковушка въехала в трамвай, пострадал ребенок

Происшествия 01.12.2023 20:56
0
01.12.2023 20:56


Столкновение легкового автомобиля с трамваем, в результате чего пострадал ребенок, произошло в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU со ссылкой на врачей станции скорой помощи. ДТП произошло на улице Ангарская.

По предварительной информации, водитель легковушки решила проехать трамвайные пути, отделенные от проезжей части сплошной разметкой. В результате автомобиль въехал в трамвай. Пострадал 7-летний пассажир легковушки.


- Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в автомобиле ребенка в 7-ю детскую больницу. Женщина от госпитализации отказалась, - рассказали медики.

Фото: ГБУЗ «КССМП»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.12.2023 20:13
Происшествия 01.12.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 18:26
Происшествия 01.12.2023 18:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 18:13
Происшествия 01.12.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 17:48
Происшествия 01.12.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 17:23
Происшествия 01.12.2023 17:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 16:43
Происшествия 01.12.2023 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 13:29
Происшествия 01.12.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 12:50
Происшествия 01.12.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2023 09:54
Происшествия 01.12.2023 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 20:16
Происшествия 30.11.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 15:31
Происшествия 30.11.2023 15:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 14:28
Происшествия 30.11.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 13:16
Происшествия 30.11.2023 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 12:04
Происшествия 30.11.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2023 10:03
Происшествия 30.11.2023 10:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:56
В Волгограде легковушка въехала в трамвай, пострадал ребенокСмотреть фотографии
20:13
«Стена обрушилась у соседей»: что известно о ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области ищут черных лесорубов, уничтоживших ясениСмотреть фотографии
19:19
В Волгограде главврачей соберут на беседу после жалобы пациенткиСмотреть фотографии
18:54
Прокуратура: в Волжском на месте ЧП обнаружен труп мужчиныСмотреть фотографии
18:26
Мэрия Волжского опровергла свою версию о взрыве газа в жилом домеСмотреть фотографии
18:13
Очевидцы опубликовали видео с места ЧП в ВолжскомСмотреть фотографии
17:48
В Волжском Волгоградской области взорвался газ в квартиреСмотреть фотографии
17:24
Новые газомоторные автобусы с 1 декабря усилили три маршрута в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:23
Волгоградского альфонса-«удаленщика» осудят в АстраханиСмотреть фотографии
16:43
Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Минимаркет в поселке Сады Придонья: новый уровень комфорта для местных жителейСмотреть фотографии
16:11
«Не давали никакой конкретики»: чиновники пообещали подвоз дошкольников из расселяемого детсада во ФроловоСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 8-летний ребенок сломал позвоночник на аттракционе предпринимателяСмотреть фотографии
15:25
Чумная свинина не добралась до столов волгоградцевСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде специалистов по БПЛА начнут готовить со школьной скамьиСмотреть фотографии
14:59
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэкомСмотреть фотографии
14:54
Бочаров обозначил задачи развития муниципалитетов на 2024 годСмотреть фотографии
14:48
В воздухе после ЧП на складе с реагентами в Волгограде отравляющих веществ не нашлиСмотреть фотографии
13:50
Облсуд в Волгограде снизил на два месяца срок осужденному за взятки полковнику ФСИНСмотреть фотографии
13:29
Укравший iPhone волгоградец явился с повинной после видео на «Высоте 102»Смотреть фотографии
13:02
Хочешь ехать – плати больше: в Волгограде такси подорожало на 21% из-за дефицита водителейСмотреть фотографии
13:01
ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий»Смотреть фотографии
12:50
В Волгограде задержали иностранца после коррупционного предложения полицейскомуСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде 10 орденов Мужества передали родным погибших участников СВОСмотреть фотографии
12:11
Андрей Бочаров: на поддержку участников СВО в регионе направлено больше трех миллиардовСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде судья Музраев отправлен в отставкуСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде обнаружили вирус АЧС в наборе для холодцаСмотреть фотографии
10:00
Волгоградские производители рванули вперед: ИПП составил 102,4%Смотреть фотографии
09:54
Автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 