Коллапс в аэропорту Волгограда вызвал план «Ковер» 21 августа





В аэропорту Волгограда фиксируются массовые задержки авиарейсов в связи с планом «Ковер», введенным накануне, 20 августа, в 22-41 ч. Так, смещено с 20 августа на 21 августа время прилета самолета из Москвы, который должен был приземлиться в 21-20 ч. Также вылет бортов в Санкт-Петербург и Ереван перенесен с вечера четверга на утро пятницы.

Сегодня в том числе задерживаются на прилет два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы. А борт, который вылетел вечером из Санкт-Петербурга в Волгоград, вынужденно приземлился в Самаре. До сих пор пассажиры не добрались до Волгограда. Соответственно, перенесено время вылета бортов в северные столицы.



Всего сбой в расписании коснулся около десятка авиарейсов.