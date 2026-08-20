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Происшествия

Массовое ДТП парализовало проспект Ленина в Волгограде

Происшествия 20.08.2026 19:39
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20.08.2026 19:39



Сегодня, 20 августа, на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, по предварительным данным, столкнулись несколько легковых автомобилей и пассажирский микроавтобус. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.


По предварительным данным, столкнулось порядка пяти транспортных средств, одно из которых маршрутное такси. Авария произошла между остановками «ул. Библиотечная» и «Красный Октябрь» по направлению движения на север города. В настоящее время движение парализовано.


На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Очевидцы сообщают, что женщине оказывают медицинскую помощь.


Информация о пострадавших в ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»

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