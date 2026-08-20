Массовое ДТП парализовало проспект Ленина в Волгограде





Сегодня, 20 августа, на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, по предварительным данным, столкнулись несколько легковых автомобилей и пассажирский микроавтобус. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы.





По предварительным данным, столкнулось порядка пяти транспортных средств, одно из которых маршрутное такси. Авария произошла между остановками «ул. Библиотечная» и «Красный Октябрь» по направлению движения на север города. В настоящее время движение парализовано.





На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Очевидцы сообщают, что женщине оказывают медицинскую помощь.





Информация о пострадавших в ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео Андрея Поручаева / ИА «Высота 102»