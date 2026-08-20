Приставы изъяли 17 машин у волгоградцев за 11-миллионный долг

Судебные приставы в ходе массового рейда в Волгограде и Волжском арестовали 17 автомобилей должников, которые в общей сложности не уплатили более 11 миллионов рублей. Сотрудники Госавтоинспекции также участвовали в этом мероприятии по поиску автовладельцев, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Как уточнили в ГУФССП России по региону, в ходе рейда удалось вернуть в казну 500 тысяч рублей, которые водители смогли уплатить на месте, чтобы не лишиться авто. Однако удалось это далеко не всем.

Так, четыре автомобиля были изъяты у организации, которая не исполнила обязательства перед контрагентом на сумму 3,8 миллиона рублей. Еще один должник лишился кроссовера Lexus NX за 5-миллионный долг перед бюджетом и физическим лицом. Все автомобили направлены на ответственное хранение. В скором времени, если их владельцы не погасят долги, будут переданы на реализацию.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области