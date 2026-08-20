В Волгограде спасли молодую маму с ишемическим инсультом

Волгоградку, которая полгода назад родила ребенка, пришлось спасать врачам областной клинической больницы №1. Пациентка поступила к медикам с классическими симптомами острого ишемического инсульта: асимметрией лица, нарушением речи и отсутствием подвижности руки и ноги с левой стороны.

В облздраве уточнили, что родные женщины вовремя заметили проблему и вызвали скорую помощь. В ходе обследования был обнаружен тромб в одном из магистральных сосудов, питающих мозг. Пациентку экстренно прооперировали. Тромб был извлечен через бедренную артерию.

– Под местной анестезией хирурги провели катетер к месту закупорки и создали активный вакуум, позволивший аккуратно извлечь тромб, не травмируя стенки сосудов, – рассказали в профильном комитете.

Уже на следующий день пациентку перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас волгоградку выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Фото из архива V102.RU