В Урюпинске находившийся в федеральном розыске мужчина устроил дебош

Росгвардейцы задержали в Урюпинском районе Волгоградской области жителя соседнего региона, который находился в федеральном розыске. Подозреваемый в тяжких преступлениях сам привлек к себе внимание, устроив скандал из-за разбитой бутылки алкоголя.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, экипаж группы задержания выдвинулся на охраняемый объект, с которого поступил тревожный сигнал. Силовики застали на месте 35-летнего мужчину, скандалившего с персоналом. Он отказывался возмещать вред за разбитую бутылку с алкоголем.

При проверке документов выяснилось, что дебошир находится в федеральном розыске по подозрению в совершении тяжкого вреда здоровью и применении насилия в отношении представителя власти. Задержанный, который оказался жителем Воронежской области, передан сотрудникам полиции.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области