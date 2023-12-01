Торговец хурмой столкнулся с двумя грузовиками в Волгограде

Массовая авария с пострадавшими произошла сегодня, 1 декабря, в Дзержинском районе Волгограда, передает V102.RU.

По информации медиков, на перекресте шоссе Авиаторов с улицей Ангарской столкнулись отечественная легковушка и два грузовика. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

- Пострадавшего 48-летнего пассажира легковушки госпитализировали в больницу N 25. 76-летний водитель «шестерки», получив помощь на месте аварии, отказался от госпитализации, - рассказали в клинической станции скорой медицинской помощи.

Водитель «шестерки», судя по фото, занимается торговлей фруктами. Салон легковушки был забит ящиками с хурмой. То, что не поместилось в салоне, было на багажнике авто. От удара хурма рассыпалась по дороге.

Фото: ГБУЗ «КССМП»