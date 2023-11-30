Расследования

Экс-главу мусорной компании осудили за обман с утилизацией отходов из Калача

Расследования 30.11.2023 21:30
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30.11.2023 21:30


Калачевский районный суд Волгоградской области признал виновным в мошенничестве и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей бывшего директора мусорной компании.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела обвинялся в том, что при исполнении муниципального контракта, заключенного в декабре 2021 года на вывоз и утилизацию строительного мусора, причинил ущерб муниципалитету на сумму порядка 350 тысяч рублей. 

В суде установлено, что строительные отходы были вывезены из Калача-на-Дону, но не утилизированы, как было обозначено контрактом.

Коммерсант полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По сведениям информагентства, в деле фигурирует бывший директор ООО «Сингам» Сергей Бронников. В системе СПАРК указано, что Бронников руководил этой компанией до 14 сентября 2022 года. Бенефициаром ООО «Сингам» является бывший депутат Волгоградской гордумы Федор Литвиненко. Организацию не раз штрафовали за использование как мусорного полигона объекта, который не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и фактически является свалкой. Природоохранные ведомства через суд добиваются прекращения экологически вредной деятельности на незаконном полигоне отходов. 

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